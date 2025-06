Iran-Israele scatta l’arresto per un turista | cosa voleva fare

Le tensioni tra Iran e Israele si riaccendono con l’arresto di un turista europeo avvenuto in Iran. Accusato di essere una spia al servizio di Israele, l’uomo sarebbe entrato nel Paese travestito da turista per raccogliere informazioni sensibili. Una mossa che rischia di complicare ulteriormente le relazioni internazionali e alimentare il clima di incertezza nella regione. Ma cosa cercava davvero di scoprire?

Le autorità iraniane hanno annunciato l’arresto di un cittadino europeo, accusato di essere una spia al servizio di Israele. Il fermo è avvenuto nella provincia occidentale di Hamadan, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana. L’accusa: travestito da turista per raccogliere informazioni. Secondo le autorità di Teheran, l’uomo sarebbe entrato in Iran sotto copertura turistica, con l’intento di raccogliere dati sensibili relativi a impianti militari strategici. L’emittente ha affermato che il sospetto mirava a “interrompere i sistemi offensivi e missilistici” del Paese. L’arresto avviene in un momento di grande tensione regionale, a seguito degli scontri tra Iran e Israele che proseguono da oltre una settimana. 🔗 Leggi su Tvzap.it