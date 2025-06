Iran-Israele la verità sul programma nucleare e le conseguenze dell’attacco Usa | Ecco cosa farà adesso Teheran

Tra tensioni crescenti e narrative contrastanti, il conflitto tra Iran e Israele svela molteplici sfaccettature ancora poco chiare. Le mezze verità e le ambigue posizioni alimentano un quadro complesso, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri globali. Matteo Giusti di Limes sottolinea come le azioni di Trump richiedano riflessione, mentre la verità sul nucleare iraniano rimane avvolta nel mistero. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il futuro in questa intricata partita geopolitica.

Le mezze verità sul racconto della guerra in corso tra Israele e l’Iran. Matteo Giusti (Limes): “ Trump è l’uomo più potente del mondo: dovrebbe fermarsi un attimo a pensare prima di agire”. Nessuna delle versioni è quella giusta. Israele non ha prove che l’Iran fosse così vicino a costruire la bomba atomica e non è vero che Teheran stava lavorando al nucleare solo per usi civili. (Ansa Foto) – notizie.com Due mezze verità sottendono il conflitto in corso in Medio Oriente, destinato a cambiare gli equilibri e ora più che mai rischia una pericolosa escalation, dopo l’ attacco Usa alle infrastrutture di Natanz, Ishafan e quella sotterranea di Fordow. 🔗 Leggi su Notizie.com