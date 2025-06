Iran Israele attacca i simboli del regime degli ayatollah | colpiti il carcere di Evin la tv e le Guardie della rivoluzione

In un escalation senza precedenti, Iran e Israele si scontrano sul campo di battaglia, con attacchi che scuotono il regime degli ayatollah e minacciano la stabilità regionale. La violenza si intensifica: colpiti simboli chiave come il carcere di Evin e le strutture della Revolutionary Guard, mentre le vittime salgono a oltre 500. La situazione rimane tesa, con implicazioni geopolitiche profonde e un mondo che osserva, sperando in una de-escalation immediata.

Tv di Stato: 500 morti e oltre 3mila feriti dal 13 giugno. Putin: "Aggressione ingiustificata". Abbattuto un F-35 israeliano, catturato il pilota. Bombe sugli aeroporti iraniani, missili sul sud di Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, Israele attacca i simboli del regime degli ayatollah: colpiti il carcere di Evin, la tv e le Guardie della rivoluzione

In questa notizia si parla di: israele - iran - attacca - simboli

Aeroporti, la tv di Stato e il quartier generale delle Guardie rivoluzionarie: Israele attacca i simboli dell'Iran - In un’azione decisa, l’IDF ha colpito sei aeroporti strategici in Iran, sabotando infrastrutture e capacità militari vitali.

Non si fermano i bombardamenti incrociati tra #Israele e #Iran, dopo l'attacco americano nella notte tra sabato e domenica. Lo Stato ebraico colpisce i simboli del regime di Teheran, come il carcere di #Evin. Vai su X

Dopo l'attacco lanciato ieri da Israele sull’Iran, Teheran contrattacca con tre ondate di lanci di missili balistici su tutto il Paese. Colpiti almeno sette siti a Tel Aviv, con alcuni feriti lievi. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che "l'Iran ha attrav Vai su Facebook

Israele-Iran, fumo su Teheran, colpita da 100 bombe in due ore. LIVE; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Israele allarga il fronte: bombe sul quartier generale dei pasdaran, «molte vittime». Colpiti il carcere di Evin e una università; Iran, la tv di Stato: 500 morti e oltre 3mila feriti dal 13 giugno | Putin: Aggressione ingiustificata | Violento bombardamento su Teheran, Idf: Colpite le forze di sicurezza.

Israele attacca i luoghi simbolo del regime e bombarda Fordow. Colpito il quartier generale dei pasdaran | La diretta - Il "martello di mezzanotte" (midnight hammer) trumpiano, abbattutosi sull’Iran verso le 2 del mattino domenica 22 giugn ... msn.com scrive

Israele colpisce i simboli della repressione iraniana: attaccato il carcere di Evin - Israele ha colpito le sezioni amministrative e giudiziarie del carcere di Evin, noto per detenere oppositori e attivisti. Come scrive msn.com