Iran-Israele Araghchi a Mosca | Russia dalla parte giusta Tajani | Dobbiamo mantenere dialogo Italia pronta

Il conflitto in Medio Oriente si intensifica, raggiungendo il giorno 626 con nuove escalation e minacce di destabilizzazione globale. La recente azione degli Stati Uniti contro l’Iran, rivendicata da Trump, mette in luce la tensione crescente tra le potenze coinvolte. In questo scenario complesso, l’Italia si prepara a mantenere un dialogo aperto e costruttivo, con Tajani pronto a lavorare per una soluzione diplomatica. La sfida è grande, ma il nostro impegno deve essere ancora più forte.

Il conflitto in Medio Oriente è giunto al giorno 626, e la crisi si aggrava. Gli Stati Uniti sono intervenuti direttamente nel conflitto tra Israele e Iran, colpendo tre siti nucleari strategici all’interno del territorio iraniano. Un’escalation senza precedenti che rischia di travolgere gli equilibri geopolitici globali. A rivendicare l’azione è Donald Trump, che ha parlato di danni “monumentali” inflitti ai siti nucleari della Repubblica Islamica. Per la prima volta, l’ex presidente e attuale candidato alla Casa Bianca apre all’ipotesi di un cambio di regime a Teheran, dopo averlo piĂą volte escluso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran-Israele, Araghchi a Mosca: “Russia dalla parte giusta”. Tajani: “Dobbiamo mantenere dialogo, Italia pronta”

