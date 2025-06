Iran il ministro degli Esteri Araghchi in Russia per incontrare Putin

Il 22 giugno potrebbe segnare un punto di svolta cruciale non solo per il Medio Oriente, ma per l’intero equilibrio euro-atlantico. Mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti dominano l’attenzione internazionale, un alleato inaspettato si fa spazio: la Russia. In questo scenario complesso, l’incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Araghchi e Putin in Russia rivela strategie che vanno ben oltre i discorsi ufficiali, con ripercussioni che potrebbero cambiare le regole del gioco globale.

Il 22 giugno rischia di diventare una data spartiacque non soltanto per il Medio Oriente, ma per l’intero equilibrio euro-atlantico. Mentre gli occhi del mondo erano puntati sugli attacchi americani contro i siti nucleari iraniani di Natanz, Esfahan e Fordow, un altro fronte si apriva in silenzio, ma con effetti potenzialmente devastanti per l’ Europa. Perché l’asse che si sta rafforzando tra Teheran e Mosca, al di là delle dichiarazioni ufficiali, segna una svolta geopolitica che lascia il nostro continente più esposto che mai, qualunque direzione prenda la guerra. Leggi anche: Iran-Israele, Iran minaccia di chiudere stretto Hormuz. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, il ministro degli Esteri Araghchi in Russia per incontrare Putin

