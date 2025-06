Iran il lancio del missile balistico

In un clima di crescente tensione in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato un missile balistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar. Fortunatamente, le difese aeree qatariote hanno intercettato con successo il progettoiles, evitando vittime e feriti. Il Qatar denuncia questa azione come una violazione flagrante della sua sovranitĂ , accentuando la complessitĂ degli equilibri geopolitici nella regione. La situazione rimane altamente volatile, con possibili sviluppi imprevedibili che potrebbero influenzare l'intera area.

L'attacco con missili iraniani diretto contro la base americana in Qatar non ha causato morti o feriti. Il ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che le sue difese aeree hanno "intercettato con successo" un attacco missilistico contro la base aerea american di Al Udeid. Sui cieli di Doha è entrata in azione la difesa antiaerea. Il Qatar considera l'attacco iraniano alla base aerea "una flagrante violazione della sua sovranitĂ e del suo spazio aereo, nonchĂ© del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Affermiamo che lo Stato del Qatar si riserva il diritto di rispondere direttamente in modo proporzionale alla natura e alla portata di questa palese aggressione in conformitĂ con il diritto internazionale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, il lancio del missile balistico

In questa notizia si parla di: iran - lancio - missile - balistico

Russia: il lancio del missile balistico RS-24 Yars fallisce nuovamente - Il tentativo di lancio del missile balistico intercontinentale RS-24 Yars da parte della Russia si è nuovamente concluso senza successo.

Segnalato il lancio di un missile balistico iraniano, #Israele ha attivato l’allerta aerea in diverse zone del Paese. In via precauzionale, è partita anche l’evacuazione del personale televisivo dagli studi principali (c'è il rischio di ritorsione dopo l'attacco israelia Vai su X

Gli attacchi da Teheran nella notte sarebbero stati condotti con un nuovo tipo di missile balistico. L'Idf colpisce siti di lancio in Iran Vai su Facebook

Iran, il lancio del missile balistico; Quanto costa a Israele la guerra con l'Iran?; Nuovo attacco iraniano contro Israele. Katz “Ho ordinato di intensificare attacchi contro Iran”.

L'Iran ha lanciato 480 missili balistici contro Israele - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali , Privacy & Cookies , informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria , assistenza e contatti. Riporta tg24.sky.it

Iran attacca le basi Usa in Qatar, Siria e Iraq in risposta ai bombardamenti americani, la diretta - L'Iran risponde dopo l'attacco ai siti nucleari da parte degli Usa lanciando missili balistici contro le basi americane in Qatar, Siria e Iraq ... Secondo virgilio.it