Iran il figlio dello scià Pahlavi | Il regime è sconfitto è il momento di una nuova era

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià d’Iran, si presenta come l’uomo della svolta in un momento cruciale per il paese. Con determinazione, afferma che il regime attuale è ormai sconfitto e che è giunto il tempo di una rinascita democratica. Offrendo la sua guida senza ambizioni di potere personale, intende aiutare l’Iran a superare le crisi e a costruire un futuro di libertà e progresso. La sua visione può segnare l’inizio di una nuova era per il Paese.

“ Questo regime è sconfitto, vacilla sull’orlo del baratro e non deve essere autorizzato a continuare, è giunto il momento di porre fine a questa rovina e di iniziare una nuova era per l’Iran “. Così Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià d’Iran, in conferenza stampa a Parigi, offrendosi di assumere la guida del Paese e guidarne la transizione verso la democrazia. Reza Pahlavi ha detto che non cerca il potere politico, ma che vuole “aiutare la nostra grande nazione a superare questo momento critico verso la stabilità, la libertà e la giustizia”. Pahlavi ha lasciato l’Iran all’età di 17 anni, poco prima della rivoluzione islamica del 1979. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, il figlio dello scià Pahlavi: “Il regime è sconfitto, è il momento di una nuova era”

