Iran Evin | il carcere colpito da Israele dove sono detenuti i dissidenti

L’attacco israeliano alla prigione di Evin, simbolo storico di repressione in Iran, ha acceso un nuovo capitolo di tensioni e resistenze. Da oltre quattro decenni, questa struttura rappresenta il cuore pulsante della lotta per i diritti civili e politici nel paese, ospitando dissidenti, giornalisti e attivisti. La vicenda solleva interrogativi sulla delicatezza dei rapporti internazionali e sulla sorte di coloro che lottano per la libertà.

Dalla Rivoluzione islamica del 1979 la prigione di Evin, il cui ingresso è stato colpito oggi da un raid israeliano dal forte intento simbolico, è diventato il principale centro di detenzione per prigionieri politici, giornalisti, accademici e difensori dei diritti umani. I carcerati rinchiusi all'interno della struttura, situata sulle colline a nord di Teheran, hanno denunciato condizioni estreme a partire dalle torture, punizioni collettive e accesso limitato all'assistenza legale. La prigione fu realizzata nel 1971 ed aperta nel 1972, la sua gestione fu assegnata alla polizia segreta iraniana Savak, direttamente dipendente dallo Scià, Mohammad Reza Pahlavi.

Il carcere di Evin intrappola il futuro dell’Iran libero - Nel cuore pulsante di Teheran, il carcere di Evin si erge come simbolo silenzioso di repressione e speranza.

