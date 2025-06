Iran ecco dove può colpire | l’Occidente in allerta Paura terrorismo ma non solo

Iran ecco dove può colpire l’Occidente: tra tensioni geopolitiche, allarmi terrorismo e azioni di spionaggio. Un uomo a Cipro, apparentemente inglese ma in realtà azero, osserva attentamente basi militari britanniche, suscitando preoccupazioni tra le autorità. La sua presenza, documentata in modo inquietante, alimenta i timori che le minacce provenienti dall’Iran si rafforzino, rendendo il contesto internazionale sempre più instabile e sotto stretto controllo.

Un uomo appena arrivato a Cipro, che si dichiara inglese ma che le autorità identificano come un cittadino azero, prende autobus, si muove con attenzione, scatta foto. Osserva le strutture militari britanniche di Akrotiri, a Limassol, nella zona sud dell’isola. È il 20 giugno quando una nota riservata di un’intelligence alleata allerta la polizia cipriota. L’individuo, secondo gli investigatori, potrebbe essere una sentinella al servizio dei pasdaran, incaricata di effettuare ricognizioni in vista di un possibile attacco contro infrastrutture strategiche. L’arresto arriva in poche ore. Ma per le forze occidentali è solo uno dei tanti segnali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, ecco dove può colpire: l’Occidente in allerta. Paura terrorismo (ma non solo)

In questa notizia si parla di: iran - ecco - colpire - occidente

In Iran non solo macerie: ecco perché colpire l’uranio può scatenare un’altra Chernobyl. L’avvertimento dell’Aiea - In Iran, la minaccia va oltre le macerie: colpire l’uranio può scatenare una catastrofe simile a Chernobyl, come avverte l’Aiea.

Secondo la Cnn nella notte gli Stati Uniti per colpire i siti nucleari iraniani hanno usato 12 bombe MOP 'bunker buster' sganciate da sei aerei invisibili B2 stealth partiti dalle basi in Missouri e rimasti in volo 37 ore grazie ai rifornimenti aerei. Sei Mop sarebbero Vai su Facebook

Conflitto Israele-Iran: ecco perché non può arrivare il caos globale; Guerra Israele-Iran: Teheran minaccia l’Occidente e Netanyahu ribatte che “Teheran brucerà”....; Perugia, arrestato 20enne per terrorismo: affiliato all’ISIS e pronto a colpire in Occidente.

Attacco Usa all’Iran, ecco cosa rischia l’Italia. Militari riposizionati per evitare danni collaterali - Basi militari Usa in Italia, personale militare all’estero in Medio Oriente e impatto sull’economia e sui prezzi ... Come scrive ilsole24ore.com

Dove può colpire l'Iran: allerta nelle basi dall’Iraq al Libano, un arresto a Cipro - Tre giorni fa un arresto a Cipro: le intelligence alleate al lavoro per intercettare le sentinelle già operative intorno ai siti delle forze occid ... Riporta msn.com