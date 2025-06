Iran discute legge per sospendere cooperazione con l' Aiea

Il Parlamento iraniano si prepara a discutere un disegno di legge che potrebbe sospendere la cooperazione con l'AIEA, una mossa che accentua le tensioni internazionali sul nucleare. La decisione arriva in un contesto di crescente sfiducia e accuse reciproche tra Iran, Stati Uniti e alleati, mentre Teheran chiede azioni concrete da parte delle Nazioni Unite. Questa situazione rischia di aprire nuovi fronti di instabilità globale, mettendo in discussione il futuro del dialogo internazionale sulla non proliferazione.

Il parlamento iraniano discuterà un disegno di legge sulla sospensione della cooperazione con l' Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). "L'attacco degli Usa è un atto di aggressione che deve essere condannato senza dubbio. Apprezziamo la forte condanna della Russia di domenica e ci auguriamo che sia seguita da passi concreti al Consiglio di Sicurezza dell'Onu e in altri forum internazionali". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, come riferisce il governo di Teheran, dopo essere arrivato a Mosca, dove ha in programma un incontro con il presidente Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran discute legge per sospendere cooperazione con l'Aiea

In questa notizia si parla di: legge - cooperazione - aiea - iran

Nucleare, Iran: meno cooperazione Aiea - Tensione crescente tra Iran e AIEA: Teheran minaccia di ridurre la collaborazione con l'agenzia Onu qualora venga approvata una risoluzione ostile durante la riunione di Vienna.

Guerra Israele-Iran: bruciano gli impianti e salta la cooperazione tra Teheran e l’AIEA Leggi ora https://www.lidentita.it/guerra-israele-iran-bruciano-gli-impianti-e-salta-la-cooperazione-tra-teheran-e-laiea/ Vai su Facebook

L’#Aiea, Agenzia Internazionale per l’#Energia #Atomica, è il principale forum intergovernativo al mondo per la cooperazione scientifica e tecnica nel settore #nucleare. Ecco cosa fa e chi la guida #15giugno #Iran #Israele #TelAviv #TerzaGuerraMondiale Vai su X

Iran discute legge per sospendere cooperazione con l'Aiea; Iran discute legge per sospendere cooperazione con l'Aiea; Iran discute legge per sospendere cooperazione con l'Aiea.

Iran discute legge per sospendere cooperazione con l'Aiea - Il parlamento iraniano discuterà un disegno di legge sulla sospensione della cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Come scrive ansa.it

Notte di fuoco tra Iran e Israele, colpiti aeroporti, città in allarme - Iran lancia missili su Israele in risposta agli airstrike su aeroporti e siti nucleari. Si legge su blogsicilia.it