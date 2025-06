Iran da Pd e M5s risoluzioni separate | dramma mondiale farsa a sinistra

In un clima di tensione e divisioni, il centrosinistra si muove in modo frammentato nelle risoluzioni sulla crisi Iran, riflettendo le tensioni interne e le diverse posizioni politiche. Mentre Giorgia Meloni si appresta a comunicare in Aula sul Consiglio europeo, le opposizioni, tra cui il Movimento 5 Stelle, presentano proposte separate, evidenziando le loro priorità e divergenze su temi cruciali come il riarmo e le alleanze internazionali. La scena politica si prepara a un dibattito acceso e articolato, dove ogni voce conta.

Centrosinistra in ordine sparso in vista delle comunicazioni in Aula, alla Camera, alle 15, del premier Giorgia Meloni per il Consiglio europeo. Le opposizioni, infatti, presenteranno risoluzioni separate. Tra le richieste del Movimento 5¬†Stelle ci sono il "no" al piano di Riarmo europeo e all'aumento spesa in difesa per gli accordi Nato. I 5S, nella loro risoluzione, condannano l'attacco Usa all' Iran, esprimono la contrariet√† all'uso delle basi militari italiani per gli attacchi Usa.¬† Nella risoluzione grillina si parla di "debole risposta della comunit√† internazionale, Unione europea in testa", che non ha espresso una "una chiara condanna dell'attacco statunitense alle infrastrutture nucleari iraniane". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Iran, da Pd e M5s risoluzioni separate: dramma mondiale, farsa a sinistra

In questa notizia si parla di: iran - risoluzioni - separate - dramma

Guerra Israele-Iran, il vescovo Giusti rientrato a Livorno: "Un dramma. Servono leader che vadano oltre la logica distruttiva" - In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, il ritorno del vescovo Simone Giusti a Livorno rappresenta un gesto di speranza e riflessione.

(? Rinaldo Frignani) Dopo l'attacco Usa ai siti di produzione di energia nucleare in Iran della scorsa notte aumenta la preoccupazione per possibili ritorsioni soprattutto su obiettivi americani anche in Italia. L'attenzione su questo fronte da parte dei servizi di s Vai su Facebook

Iran, da Pd e M5s risoluzioni separate: dramma mondiale, farsa a sinistra | .it; Iran, Putin vede il ministro Araghchi e chiama Trump: parole pesantissime | .it; Iran, Trump lancia l'operazione MIGA: cambio di regime a Teheran | .it.

Iran, risoluzione Aiea 'politica e non costruttiva' - Iran, risoluzione Aiea 'politica e non costruttiva' Teheran, 'risponderemo con determinazione' TEHERÁN , 09 giugno 2022, 08:50 ... Da ansa.it

Iran, risoluzione Aiea 'politica e non costruttiva' - L'Iran bolla come "politica e non costruttiva" la risoluzione adottata ieri dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che richiama formalmente all'ordine l'Iran per la sua mancanza ... Riporta ansa.it