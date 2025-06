L'ultimo capitolo delle tensioni internazionali si apre con Iran, Israele e ora gli Stati Uniti, segnando la fine di un'illusione multipolare costruita a fatica. In un contesto dove le false narrativi geopolitiche vengono smascherate, le recenti operazioni notturne statunitensi contro l’Iran rivelano una realtà ben diversa, fatta di interessi e potere piuttosto che di sovranismi autentici. La scena globale sta cambiando, e il vero volto della politica estera emerge con tutta la sua crudezza.

Roma, 23 giu – Che questo conflitto in Iran segni la fine dei miti geopolitici è una realtĂ . Eppure, l’universo della geopolitica orientale – e non – non smette mai di annientare qualsivoglia idealizzazione. Ebbene sì, perchĂ© questi attacchi notturni made in Usa contro l’Iran hanno messo a nudo ulteriormente nuove veritĂ scomode, o almeno per coloro i quali continuano a portare avanti la carcassa di un falso sovranismo da operetta. Trump non è il presidente della pace. Donald Trump – almeno secondo coloro che ne sostenevano a furor di popolo la candidatura nel 2020 e nel 2024 – è stato “ l’ unico presidente sotto la cui guida non sono mai scoppiate guerre ”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it