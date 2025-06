Iran capo esercito | risponderemo agli Usa con un' azione ferma

In un mondo già segnato da tensioni crescenti, l'Iran promette una risposta decisa agli attacchi statunitensi contro i suoi siti nucleari. Abdolrahim Musavi, capo di Stato maggiore della Difesa, avverte: nessuna violazione rimarrà impunita. La posta in gioco si fa alta, e la strada verso una possibile escalation si fa sempre più incerta. Resta da vedere come gli eventi si evolveranno in un equilibrio delicato tra diplomazia e forza.

Teheran, 23 giu. (askanews) - Il capo di Stato maggiore della Difesa iraniana, Abdolrahim Musavi, promette una "azione ferma" in rappresaglia agli attacchi statunitensi sui siti nucleari del paese. "Questo crimine, questa violazione della dignità non resteranno senza risposta, a Dio piacendo" ha detto Musavi. "Contro questo errore americano prenderemo azioni ferme che corrispondono alla loro modalità aggressiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, capo esercito: risponderemo agli Usa con un'azione ferma

In questa notizia si parla di: capo - agli - azione - ferma

Awoniyi è finito in coma per colpa della regola del fuorigioco che non ferma l’azione (Telegraph) - Il dramma di Taiwo Awoniyi, finito in coma farmacologico dopo un incidente sul campo, solleva interrogativi sulla regola del fuorigioco che ha contribuito all'accaduto.

Sarebbe andato in pensione fra pochi giorni ma è stato ucciso mentre svolgeva il suo servizio per la nostra sicurezza, per la legalità, onorando la divisa. Ci stringiamo con tutto il nostro dolore attorno alla famiglia del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legr Vai su Facebook

Iran, capo esercito: risponderemo agli Usa con un'azione ferma; Iran, il capo dell'esercito: «Risponderemo agli Usa con un'azione ferma»; Intimidazioni: Solidarietà a Vicesindaca Novoli e Sindaco Castrignano del Capo.

Iran, capo esercito: risponderemo agli Usa con un’azione ferma - (askanews) – Il capo di Stato maggiore della Difesa iraniana, Abdolrahim Musavi, promette una “azione ferma” in rappresaglia agli attacchi statunitensi sui siti nucleari del paese. Riporta askanews.it

Guerra Israele, Mattarella: "Ferma condanna per l'attacco del 7 ottobre. Ora serve il cessate il fuoco" - Il messaggio del Capo dello Stato a un anno dall'attacco di Hamas in Israele "Ferma condanna e forte indignazione ... Secondo msn.com