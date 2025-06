Iran bombardamenti israeliani su Teheran e Fordow | colpiti edifici amministrativi del carcere di Evin accesso al sito nucleare e università - VIDEO

In un'escalation senza precedenti, Israele ha lanciato un attacco su Teheran, colpendo l'università Shahid Beheshti, il carcere di Evin e la strada verso il sito nucleare di Fordow. Un'azione che segna un nuovo capitolo nel conflitto in Medio Oriente, con ripercussioni che potrebbero scuotere gli equilibri regionali e globali. Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Israele ha lanciato un'altra offensiva verso la capitale iraniana: ha colpito l'università Shahid Beheshti e il carcere di Evin. Colpita anche la strada che conduce al sito nucleare di Fordow per evitarne l'accesso In questi minuti Israele ha lanciato una nuova offensiva nei confronti dell'Ir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, bombardamenti israeliani su Teheran e Fordow: colpiti edifici amministrativi del carcere di Evin, accesso al sito nucleare e università - VIDEO

