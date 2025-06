Iran attacca basi militari Usa in Qatar

Tensione alle stelle nel Golfo Persico: l'Iran ha lanciato un attacco senza precedenti contro basi militari statunitensi in Qatar, Kuwait e Bahrein, con un totale di almeno 19 missili balistici intercettati con successo. La situazione si fa sempre più critica, mentre il mondo osserva in allerta i sviluppi di questa escalation militare. Almeno...

19.20 L'Iran ha annunciato l'avvio dell'operazione "Glad Tidings of Victory"contro la base americana in Qatar.Lo ha onfermato La Tv di Stato.Sei i missili lanciati contro le basi Usa in Qatar. Gli Allarmi sono stati attivati anche presso la base statunitense di Al-Salam in Kuwait e in Bahrein, dopo i lanci effettuati dall'Iran. Fonti israeliane hanno poi riferito che l'Iran ha lanciato 10 missili balistici Tutti intercettati con successo. Almeno un missile è stato lanciato anche verso l'Iraq. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: iran - qatar - basi - attacca

Missili su Qatar e Iraq. L’Iran attacca basi americane in Medio Oriente - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l'Iran ha risposto con una raffica di missili agli attacchi statunitensi contro i suoi siti nucleari, colpendo obiettivi in Qatar e Iraq.

Gli Stati Uniti hanno attaccato direttamente i siti nucleari iraniani. Teheran risponde colpendo Israele. Il rischio di coinvolgere altri attori, almeno regionali, è ogni ora più grande. L’Europa pare aver perso ogni sua influenza in Medioriente. Le analisi dell’ambas Vai su Facebook

L'Iran conferma: 'Attaccata la base Usa in Qatar'. Allerta anche in Iraq e in Siria LA DIRETTA; Guerra Usa-Iran, attacco di Teheran con 10 missili alla base americana in Qatar. Raid su sedi in Siria, Iraq, Kuwait e Bahrein; Diretta – L’Iran ha attaccato le basi USA in Medio Oriente.

Guerra Usa-Iran, attacco di Teheran con 10 missili alla base americana in Qatar. Raid su sedi in Siria, Iraq, Kuwait e Bahrein - I missili iraniani lanciati verso le basi americane in Qatar sono 10. Lo riporta corriereadriatico.it

L’Iran attacca le basi americane in Qatar e Iraq con missili balistici - ovest di Doha, è la più importante base militare statunitense in Medio Oriente e la più grande della regione ... Riporta italiaoggi.it