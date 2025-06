Iran attacca base Usa in Qatar | Nessuna vittima

In un'escalation di tensione nella regione, l'Iran ha lanciato dieci missili contro la base americana di Al Udeid in Qatar, senza causare vittime. L’attacco, apparentemente preannunciato alle autorità locali, evidenzia le delicate dinamiche geopolitiche in Medio Oriente, con colpi anche in Iraq e Siria. Un atto che potrebbe segnare un nuovo capitolo di instabilità : scopriamo insieme cosa comporta questa escalation.

Nel tardo pomeriggio l'Iran ha lanciato dieci missili balistici contro la base americana di Al Udeid, in Qatar. I boati sono stati avvertiti anche a Doha, ma tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati. L'attacco sarebbe stato preannunciato alle autorità qatarine, che avrebbero avvisato gli Usa. Missili anche verso una base in Iraq e colpi di mortaio in Siria, ma senza conferme ufficiali. L'attacco arriva dopo la più imponente offensiva israeliana contro l'Iran: bombardato l'ingresso del carcere di Evin, simbolo della repressione, e colpiti anche il quartier generale dei pasdaran e l'orologio di Teheran che segna il conto alla rovescia per la distruzione dello Stato di Israele, secondo la propaganda del regime.

