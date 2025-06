Iran attacca base Usa in Qatar missili ed esplosioni nei cieli di Doha

In un susseguirsi di luci e boati che hanno illuminato il cielo di Doha, l’attacco dell’Iran sulla base statunitense di Al Udeid ha scuotuto la sicurezza della regione. Le immagini di missili e difese aeree in azione rivelano una escalation che preoccupa l'intera area del Golfo. Ma cosa significa questa mossa per la stabilità internazionale? La tensione tra Iran e USA si infiamma ancora di più, e il mondo osserva in apprensione.

Prima le luci dei missili nel cielo, poi le esplosioni e i boati per l’entrata in funzionamento delle difese aeree. Sono le scene a cui hanno assistito i residenti di Doha, in Qatar, dopo il lancio di un attacco da parte dell’Iran sulla base statunitense di Al Udeid. L’attacco, annunciato dalla tv di Stato accompagnandolo con musica marziale, è stato definito da Teheran come “una risposta potente e riuscita delle forze armate dell’Iran all’aggressione dell’America “. L’Iran ha anche lanciato un missile contro la base Usa di Ain al-Assad in Iraq. Il bombardamento, con missili a corto e medio raggio, è avvenuto poco dopo che il Qatar aveva annunciato la chiusura del proprio spazio aereo per precauzione, a causa delle minacce di ritorsione dell’Iran contro gli Stati Uniti per gli attacchi di domenica condotti da Washington contro 3 siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran attacca base Usa in Qatar, missili ed esplosioni nei cieli di Doha

