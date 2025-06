Iran all' Onu ' Usa hanno lanciato guerra con pretesti assurdi'

La tensione tra Iran e Stati Uniti raggiunge nuovi livelli, con Washington accusata di aver scatenato una guerra ingiustificata e basata su pretesti infondati. L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite denuncia un uso della forza illegale per ostacolare l'acquisizione nucleare del suo Paese, alimentando un clima di crescente incertezza e conflitto internazionale. Ma quale sarĂ il passo successivo nel delicato equilibrio di potere globale?

Gli Stati Uniti hanno lanciato una "guerra" contro l'Iran "con pretesti assurdi e inventati": è l'accusa rivolta a Washington dall'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite durante il Consiglio di Sicurezza. "Gli Stati Uniti, membro permanente di questo Consiglio, hanno fatto nuovamente ricorso alla forza illegale, hanno lanciato una guerra contro il mio Paese, con pretesti assurdi e inventati: per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari ", ha dichiarato Amir Saeid Iravani durante una riunione di emergenza del Consiglio, richiesta dal suo Paese dopo gli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran all'Onu, 'Usa hanno lanciato guerra con pretesti assurdi'

In questa notizia si parla di: iran - lanciato - guerra - pretesti

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Trump apre a un cambio di regime a Teheran. La Russia all'Onu: "Azioni Usa irresponsabili e pericolose". Sull'Iran 20 caccia israeliani, colpiti siti militari e lanciamissili. Teheran: 'Gli Usa hanno lanciato una guerra con pretesti assurdi" #ANSA https://www.ansa Vai su Facebook

Trump apre a un cambio di regime a Teheran. La Russia all'Onu: "Azioni Usa irresponsabili e pericolose". Sull'Iran 20 caccia israeliani, colpiti siti militari e lanciamissili. Teheran: 'Gli Usa hanno lanciato una guerra con pretesti assurdi" #ANSA https://ansa.it/sito Vai su X

Iran all'Onu, 'Usa hanno lanciato guerra con pretesti assurdi'; Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto; Iran all'Onu, 'Usa hanno lanciato guerra con pretesti assurdi'.

Iran all'Onu, 'Usa hanno lanciato guerra con pretesti assurdi' - Gli Stati Uniti hanno lanciato una "guerra" contro l'Iran "con pretesti assurdi e inventati": è l'accusa rivolta a Washington dall'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite durante il Consiglio di Sicu ... Lo riporta ansa.it

Gli Stati Uniti accusati di guerra contro l’iran con pretesti inventati nel consiglio di sicurezza onu - Gli Stati Uniti attaccano impianti nucleari iraniani, l’ambasciatore Amir Saeid Iravani denuncia violazioni al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, mentre l’Iran chiede una riunione urgente per ... Scrive gaeta.it