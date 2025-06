Iran allerta ritorsioni contro Usa Teheran minaccia di chiudere Hormuz

La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica, alimentando preoccupazioni di escalation nel cuore del Medio Oriente. Teheran, in allerta, minaccia ritorsioni contro obiettivi americani e apre la possibilità di chiudere lo strategico stretto di Hormuz, una mossa che potrebbe avere ripercussioni globali. La crisi si fa sempre più complessa, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi e di una possibile escalation che potrebbe cambiare gli equilibri regionali.

Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran nel conflitto mediorientale. Massima allerta per possibili ritorsioni iraniane contro obiettivi americani, mentre da Teheran arriva la minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz. Servizi di Fabio Bolzetta e Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, allerta ritorsioni contro Usa. Teheran minaccia di chiudere Hormuz

Israele pianifica operazione contro l'Iran: allerta per ritorsioni - Tensioni crescenti nel Medio Oriente: Israele si prepara a un'operazione contro l'Iran, secondo fonti americane ed europee, con la possibilità di ritorsioni che allarmano gli alleati.

Tensione tra #Iran e #USA dopo i raid, Teheran minaccia ritorsioni, allerta in Italia e appello del #Papa

Dopo l'attacco Usa contro l'Iran, in Italia l'allerta è rivolta alle basi militari americane nel territorio, esposte al rischio di ritorsioni.

Guerra Usa-Iran, attacco di Teheran alla base americana in Qatar: lanciati sei missili. Forti esplosioni a Doha

Dove si trovano le basi USA in Italia in allerta massima e cosa si rischia in caso di guerra - Dopo l'attacco Usa contro l'Iran, in Italia l'allerta è rivolta alle basi militari americane nel territorio, esposte al rischio di ritorsioni