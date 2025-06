Iran ' al carcere di Evin situazione resta sotto controllo'

La tensione a Teheran rimane palpabile: dopo l’attacco al carcere di Evin, le autorità iraniane affermano che la situazione è sotto controllo. Nonostante i danni causati dai proiettili, tutte le risorse sono state mobilitate per garantire la sicurezza e la stabilità del complesso penitenziario. Resta da seguire attentamente come si svilupperanno gli eventi in questa delicata fase, che potrebbe influenzare l’intera regione.

"Nell'ultimo attacco del regime sionista a Teheran, purtroppo alcuni proiettili hanno colpito il carcere di Evin, causando danni a parti della struttura": lo ha dichiarato la magistratura iraniana Mizan Online, in un messaggio su X, aggiungendo che tutte le risorse sono state impiegate per gestire il complesso carcerario e la situazione rimane "sotto controllo".

