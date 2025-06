Ippodromo La Maura croce o delizia per i fan? Sui social proteste per visibilità ordine e sicurezza C’è più di un motivo se si insiste ogni anno a far concerti nell’area

L’Ippodromo La Maura di Milano si trasforma ogni anno in un palcoscenico affollato e controverso: da concerti memorabili ad accuse di ordine e sicurezza. La domanda sorge spontanea: vale davvero la pena rischiare questi disagi per un’esperienza che divide i fan? La risposta, tra emozioni e critiche, si trova nelle prossime righe.

Timori per la sicurezza, vista la capienza da quasi 80mila spettatori, problemi di audio, la visuale ridotta per chi sta al di fuori del pit gold e in fondo allo spazio. Ogni anno, dopo il via della stagione dei concerti all'Ippodromo La Maura di Milano, sui social si scatenano i commenti critici riservati alla location. Quest'anno si sono già esibiti gli Imagine Dragons con 65mila spettatori e poi Dua Lipa, nell'ambito della rassegna I-Days Coca Cola – con oltre 70mila presenze. Tutti felici e contenti? Non tanto. Anzitutto vista l'ampiezza del luogo, le uscite di sicurezza a colpo d'occhio sembrano non poter contenere l'eventuale afflusso di persone in caso di emergenza.

