Ippodromo La Maura croce o delizia per i fan? Sui social proteste per visibilità audio e sicurezza C’è più di un motivo se si insiste ogni anno a far concerti nell’area

L'Ippodromo La Maura di Milano, croce o delizia per gli appassionati di musica e social, si trova al centro di polemiche ogni estate. Con una capienza di quasi 80mila spettatori, la location ospita grandi concerti come quelli degli Imagine Dragons e Dua Lipa, ma solleva anche dubbi su sicurezza, qualità audio e visibilità . Perché, nonostante le proteste, gli eventi continuano a ripetersi anno dopo anno? Scopriamolo insieme.

Timori per la sicurezza, vista la capienza da quasi 80mila spettatori, problemi di audio, la visuale ridotta per chi sta al di fuori del pit gold e in fondo allo spazio. Ogni anno, dopo il via della stagione dei concerti all’Ippodromo La Maura di Milano, sui social si scatenano i commenti critici riservati alla location. Quest’anno si sono giĂ esibiti gli Imagine Dragons con 65mila spettatori e poi Dua Lipa, nell’ambito della rassegna I-Days Coca Cola – con oltre 70mila presenze. Tutti felici e contenti? Non tanto. Anzitutto vista l’ampiezza del luogo, le uscite di sicurezza a colpo d’occhio sembrano non poter contenere l’eventuale afflusso di persone in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ippodromo La Maura croce o delizia per i fan? Sui social proteste per visibilitĂ , audio e sicurezza. C’è piĂą di un motivo se si “insiste” ogni anno a far concerti nell’area

