Io il nuovo Brozovic? No il miglior Susic E non vedo l' ora che arrivi il derby con Modric

Il ritorno di Brozovic, il nuovo regista dell’Inter, sta infiammando i cuori dei tifosi. Parlando con i croati, mi hanno svelato che il suo talento è ormai riconosciuto da tutti: “Vacci, non pensarci”. Con Mkhitaryan che funge da traduttore e un centrocampo stellare come quello nerazzurro, sono pronto a conquistare il derby e molto altro. La vera forza dell’Inter si vede anche così.

La novità del centrocampo nerazzurro si racconta: "Ho parlato con tutti i croati che hanno giocato lì e tutti mi hanno detto: 'Vacci, non pensarci nemmeno'. Sto studiando l'italiano, ma intanto Mkhitaryan mi fa da traduttore. E col miglior centrocampo del mondo attorno posso giocare ovunque".

Sorrentino sorprende: «Sommer non è il miglior portiere in Serie A. Futuro Conte? Ecco dove lo vedo» - Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, esprime il suo giudizio sulla stagione di Yann Sommer con l'Inter, dichiarando che non lo considera il miglior estremo difensore del campionato.

Io il nuovo Brozovic? No, il miglior Susic. E non vedo l'ora che arrivi il derby con Modric...; GdS - Ecco il nuovo Brozovic: l'Inter ha preso Sucic, bruciata la Juve. Oaktree felice; Euro 2024, Italia-Croazia 1-1: segna Zaccagni, azzurri conquistano ottavi al 98'. VIDEO.

Brozovic eletto miglior centrocampista della A. Steven Zhang lo premia sul prato di San Siro - Eletto miglior centrocampista della Serie A dalla Lega, Marcelo Brozovic ha ricevuto il premio sul prato di San Siro, a pochi minuti dalla sfida contro la Sampdoria. Lo riporta tuttomercatoweb.com