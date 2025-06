Io il nuovo Brozovic? No il miglior Sucic E non vedo l' ora che arrivi il derby con Modric

Il volto fresco e promettente del centrocampo nerazzurro si fa strada tra ambizioni e tradizioni croate. Con un entusiasmo contagioso e una determinazione crescente, il nuovo talento si inserisce con carisma tra i grandi, pronto a fare la differenza nel derby con Modric. La sua storia è fatta di sogni, studio e collaborazione: un vero e proprio investimento sul futuro dell’Inter. E ora, l’attesa è tutta per scoprire come si calerà in questa sfida epica.

La novitĂ del centrocampo nerazzurro si racconta: "Ho parlato con tutti i croati che hanno giocato lì e tutti mi hanno detto: 'Vacci, non pensarci nemmeno'. Sto studiando l’italiano, ma intanto Mkhitaryan mi fa da traduttore. E col miglior centrocampo del mondo attorno posso giocare ovunque". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Io il nuovo Brozovic? No, il miglior Sucic. E non vedo l'ora che arrivi il derby con Modric..."

