Io cassintegrato Candy Il mare? Troppo salato Un problema anche l’oratorio per le figlie

Da oltre tre decenni, Raimondi Riggio lavora alla Candy di Brugherio, un simbolo di tradizione e innovazione nel settore degli elettrodomestici. Ora, con la chiusura imminente dello stabilimento, si apre un nuovo capitolo per il sito, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di una trasformazione che cambierà il volto industriale della zona. La sfida è grande, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.

BRUGHERIO (Monza) È sulla catena di montaggio alla Candy dagli anni Novanta e adesso la vedrà chiudere. Il 1 luglio per Raimondi Riggio, 53 anni, operaio del colosso delle lavatrici e delegato sindacale Fiom comincerà un’altra cassa integrazione, forse a zero ore. Ma stavolta è diverso, perché sarà quella che metterà fine per sempre alla produzione di lavabiancheria a Brugherio, primo tassello della riconversione del sito in Brianza: centro ricambi e logistica del Gruppo cinese Haier, che controlla il marchio dal 2018, dopo la cessione della famiglia Fumagalli. Un’altra estate di passione. Andrà in vacanza? "Ovviamente, no. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it