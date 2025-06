Inzaghi pareggia ancora l’Al Hilal sbatte contro il Salisburgo

Inzaghi e il suo Al Hilal continuano a vivere un torneo ricco di sfide e suspense: il pareggio contro il Salisburgo lascia aperti tanti interrogativi, mentre la prossima partita contro il Pachuca diventa decisiva per mantenere viva la speranza di avanzare. La strada verso il successo è ancora lunga e tutta da scrivere, e ogni risultato potrà fare la differenza nel cammino degli arabi in questa entusiasmante competizione mondiale.

L' Al Hilal di Simone Inzaghi a mezzanotte italiana scende in campo contro il Salisburgo, dopo aver fatto 1-1 contro il Real Madrid nella partita di esordio. Gli arabi sono chiamati a rispondere proprio alle Merengues, che qualche ora prima avevano fatto fuori il Pachuca vincendo per 3-1 e conquistando la vetta momentanea del girone H. A Washington, match equilibrato con il Salisburgo che risponde colpo su colpo alle occasioni dell'Al Hilal, che mantiene comunque il dominio territoriale della partita.

