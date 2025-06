Inwit e i suoi primi 10 anni in Borsa | investiamo per Tlc efficienti

Inwit celebra un decennio di successi in Borsa, un percorso ricco di crescita e innovazione nel settore delle telecomunicazioni. Dalla sua nascita come spin-off di Tim, ha saputo distinguersi, passando da 3,65 a oltre 10 euro per azione e raggiungendo una valutazione di 9,5 miliardi di euro. Con oltre 25mila torri distribuite sul territorio, si conferma come protagonista del 5G Made in Italy. Un traguardo che segna l'inizio di nuove sfide e opportunità nel mondo della connettività .

Milano, 23 giu. (askanews) - Dieci anni vissuti di corsa in Piazza Affari, con il titolo che ha fatto meglio del Ftse Mib: azioni passate da 3,65 a oltre 10 euro. Inwit festeggia il suo primo decennio in Borsa: nata come spin off di Tim, la società vale oggi 9,5 miliardi e garantisce connettività agli operatori di Tlc, grazie alle 25mila torri distribuite sul territorio. Alfiere del 5G made in Italy, Inwit ha centrato nel 2024 oltre 1 miliardo di ricavi, con un utile netto di 354 milioni. Tra il 2025 e il 2030 previsti 1,5 miliardi di investimenti. Il direttore generale, Diego Galli. "Inwit nel corso di dieci anni si è profondamente trasformata, è andata attraverso una importante crescita dimensionale.

