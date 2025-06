Investito un orso sulla statale | il secondo in tre giorni

investito un orso sulla statale, ennesimo episodio che desta preoccupazione tra residenti e amanti della natura. Nella tarda serata di ieri, domenica 22 giugno, un altro incontro ravvicinato tra veicolo e animale selvatico ha colpito questa regione, evidenziando la crescente tensione tra traffico e fauna. Solo tre giorni fa…

Nella tarda serata di ieri, domenica 22 giugno, un orso è stato urtato da un’automobile sulla SS237 nei pressi di Ponte Arche in direzione Tione, non distante dall’ingresso delle gallerie. Si tratta del secondo incidente di questo genere in meno di sette giorni. Solo tre giorni fa, infatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Investito un orso sulla statale: il secondo in tre giorni

