Investito da uno scooter | cordoglio per Raid il 17enne morto sulla Tosco-Romagnola

La tragica perdita di Raid Amir, il giovane di 17 anni investito lungo la Tosco-Romagnola, ha scosso profondamente la comunità. Centinaia di messaggi di cordoglio e solidarietà si moltiplicano sui social, testimoniando il grande affetto e la tristezza per questa giovane vita spezzata. La famiglia, radicata e rispettata in città, si prepara ad affrontare questo dolore immenso, mentre tutti si stringono intorno al ricordo di Raid e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Sono centinaia i messaggi di cordoglio comparsi sui social dopo che la notizia si è diffusa: a perdere la vita nell'incidente della notte fra sabato 21 e domenica 22 giugno è stato Raid Amir, 17enne residente a Ponsacco. La famiglia, di origini marocchine, è nota e integrata in città.

