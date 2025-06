Investita e trascinata da un camion | oggi il conferimento dell' incarico per la consulenza che chiarirà la dinamica

Un incidente drammatico scuote Mercogliano: questa mattina, il pubblico ministero Cecilia De Angelis conferirà un incarico cruciale a un consulente tecnico per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente avvenuto l’11 giugno in via Nazionale Torrette. Un momento determinante nel corso delle indagini, che potrà fare chiarezza su una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità e aprire nuove piste per la giustizia.

Questa mattina il pubblico ministero Cecilia De Angelis, titolare dell’inchiesta presso la procura di Avellino, conferirà l’incarico a un consulente tecnico per la ricostruzione della dinamica dell’incidente verificatosi l’11 giugno in via Nazionale Torrette, a Mercogliano. Oggetto dell’analisi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Investita e trascinata da un camion: oggi il conferimento dell'incarico per la consulenza che chiarirà la dinamica

In questa notizia si parla di: incarico - dinamica - investita - trascinata

Cesano Maderno, 14enne investita da un treno sui binari: morta sul colpo - Una tragica notizia ha colpito Cesano Maderno: una ragazza di 14 anni è stata investita da un treno mentre si trovava sui binari, perdendo la vita sul colpo.

Investita e trascinata da un camion: oggi il conferimento dell'incarico per la consulenza che chiarirà la dinamica.

Investita e trascinata da un’auto: muore pensionata - L’urto è stato molto violento e l’anziana è finita a terra battendo il capo e poi è rimasta incastrata sotto l’utilitaria che l’ha trascinata ... Da ilgiorno.it

Travolta e trascinata da auto:Polstrada ricostruisce dinamica - fu investita a Marzocca di Senigallia, mentre stava attraversando la SS16 Adriatica con il cane sotto una pioggia battente, travolta e trascinata ... Come scrive ansa.it