Invecchiare meglio | tre alimenti che potrebbero aiutarci secondo la scienza

Invecchiare con stile e salute è possibile, grazie a scoperte scientifiche che evidenziano i benefici dei flavonoidi. Una ricerca internazionale su oltre 85 mila persone rivela che integrare tre porzioni in più di alimenti ricchi di queste sostanze ogni giorno può ridurre significativamente i rischi di fragilità, declino cognitivo e perdita di autonomia. Scopriamo insieme quali sono i tre alimenti che possono fare la differenza nel nostro percorso di invecchiamento attivo e felice.

