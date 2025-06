Intrappolato per 16 ore Legato e gettato in un pozzo orrore senza fine in Italia | il folle motivo

Una vicenda che lascia senza parole: un uomo di 38 anni di San Severo è stato condannato per aver legato e gettato un'altra persona in un pozzo di 20 metri, un gesto estremo di violenza che poteva finire in tragedia. La sua incredibile resistenza ha permesso di salvarsi, ma il motivo di questo orrore rimane avvolto nel mistero. Un episodio che scuote l’Italia e ci invita a riflettere sulla brutalità umana.

Un uomo di 38 anni, originario di San Severo, è stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per tentato omicidio e sequestro di persona dopo aver gettato un uomo, con mani e piedi legati, in un pozzo profondo 20 metri. Un gesto che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fosse stato per l’incredibile forza di sopravvivenza della vittima. Il fatto risale alla notte del 2 marzo 2022, quando un 41enne, dopo essersi rifiutato di consegnare una somma di denaro, è stato legato con una corda e spinto giù in un pozzo pieno d’acqua, in una zona rurale della contrada Sterpanone, nelle campagne di San Severo, in provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Intrappolato per 16 ore”. Legato e gettato in un pozzo, orrore senza fine in Italia: il folle motivo

