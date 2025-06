Intervento di 48 ore per separare due gemelline siamesi unite per la testa | una non sopravvive all' operazione

sfida straordinaria che ha richiesto competenza e coraggio. Dopo 48 ore di turni intensi e dedizione, il team medico ha affrontato con determinazione questa delicata operazione, evidenziando la forza dell’umanità e l’innovazione della scienza. Purtroppo, una delle gemelline non ha superato l’intervento, ma il suo coraggio resterà un esempio di speranza e resilienza. Questa storia ci ricorda quanto possa essere preziosa la vita e quanto l’amore per la cura sia universale.

Quarantotto ore consecutive. Tanto è durato l'intervento, eseguito all'ospedale San Gerardo di Monza, per separare due gemelline siamesi senegalesi di due anni e mezzo, giunte in Italia nel luglio 2024, che erano unite dalla testa. In medicina si parla di "fusione cranio-encefalica": una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Intervento di 48 ore per separare due gemelline siamesi unite per la testa: una non sopravvive all'operazione

