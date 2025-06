Interinali negli uffici immigrazione verso il licenziamento beffa dopo anni da precari per il Viminale

Una realtà di precari storici negli uffici immigrazione sta vivendo un colpo duro: dopo anni di lavoro precario e incertezza, il rischio di licenziamento si fa imminente. Nonostante la proroga dei contratti, le agenzie interinali potrebbero non rispettare gli accordi, lasciando oltre mille addetti senza stabilità. È una beffa che mette in discussione i diritti di chi ha dato tanto per il servizio pubblico, aprendo una crisi che va oltre le singole storie individuali.

Della vasta galassia dei precari di Stato fanno parte anche loro: oltre mille addetti al rilascio dei permessi di soggiorno, in servizio da quattro anni presso gli uffici immigrazione di questure e prefetture con contratti interinali rinnovati a volte di mese in mese. Ora rischiano addirittura di finire a casa per un clamoroso cortocircuito: il ministero dell’Interno ha prorogato per sei mesi i contratti di somministrazione, ma le stesse agenzie – Randstad e Adecco – hanno fatto ricorso al Tar. Formalmente si sono attaccate a una questione molto tecnica, ma chi segue il dossier assicura che il problema sostanziale delle due agenzie interinali è un altro: ritengono che il ministero non riconosca adeguatamente il costo del lavoro sostenuto per questi addetti, quindi vorrebbero un adeguamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Interinali negli uffici immigrazione, verso il licenziamento beffa dopo anni da precari per il Viminale

