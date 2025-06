Inter Viviano | Acerbi? Sbagliato giudicare

Tra emozioni e tensioni, il calcio si trasforma spesso in un palcoscenico di episodi intensi. Emiliano Viviano, ex portiere e osservatore attento, invita a riflettere: giudicare Acerbi in questa fase è forse prematuro. La complessità delle reazioni e delle situazioni merita una valutazione più equilibrata. In un mondo dove le emozioni spesso prevalgono, sarà importante capire cosa ci spinge a giudicare così frettolosamente...

L’ex portiere Emiliano Viviano, intervistato da TV Play, si è espresso sull’episodio di qualche giorno fa in cui il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha sbottato addosso ad un tifoso del PSG. Dopo il diverbio con Juan Jesus, il battibecco con Thomas Muller, il rifiuto della convocazione in nazionale e ora il battibecco con i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Viviano: “Acerbi? Sbagliato giudicare”

