Inter ufficiale | riscattato Zalewski dalla Roma Le cifre e i dettagli del contratto

L’Inter ha ufficialmente riscattato Nicola Zalewski dalla Roma, consolidando così il suo talento nel proprio roster. La trattativa, conclusa con successo, prevede un trasferimento a titolo definitivo e porta un investimento importante nelle casse nerazzurre. Ma quali sono le cifre e i dettagli del contratto? Scopriamo insieme tutte le novità di questa operazione di mercato che potrebbe rivoluzionare la stagione dei due club.

L`Inter ha riscattato Nicola Zalewski. La Roma ha comunicato di aver ceduto il giocatore a titolo definitivo ai nerazzurri, che lo avevano preso. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Zalewski rinato all’Inter, sarà riscattato! Pochi milioni alla Roma – TS - Zalewski, talento emergente, ha vissuto una rinascita all’Inter, trasformandosi da promessa sfumata alla Roma a pedina chiave di Inzaghi.

Zalewski resta all'Inter: riscatto a 6,5 milioni Il nazionale polacco sarà acquistato a titolo definitivo dai nerazzurri nei prossimi giorni: lo riporta La Gazzetta dello Sport. Arrivato a gennaio dalla Roma, Zalewski ha già convinto l'Inter anche senza Inzag

L'Inter riscatta Zalewski dalla Roma: le cifre e il nuovo contratto - È arrivato il 1 febbraio in prestito e ora che è negli Stati Uniti per giocarsi il Mondiale per Club, Nicola Zalewski sta per diventare a tutti gli effetti e in via definitiva un calciatore dell'Inter ... Si legge su gazzetta.it

Inter, ufficiale: riscattato Zalewski dalla Roma - La Roma ha comunicato di aver ceduto il giocatore a titolo definitivo ai nerazzurri. Secondo calciomercato.com