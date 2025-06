Inter ufficiale | il Venezia riscatta Filip Stankovic Cifre e percentuale per i nerazzurri

Il Venezia fa il grande salto e riscatta Filip Stankovic dall’Inter, investendo 1,5 milioni di euro per portarlo in rosa fino al 2027. Un’operazione che segna una svolta importante per il giovane talento, confermando la fiducia del club veneziano nel suo potenziale. Ma quali saranno le cifre e le percentuali coinvolte nell’affare? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Il Venezia riscatta Filip Stankovic dall`Inter per 1,5 milioni di euro con un contratto per le prossime quattro stagioni. I nerazzurri otterranno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

