Inter Susic si presenta | Essere qui mi ha cambiato tutto ecco cosa mi ha convinto di Chivu

Petar Susic, il nuovo talento dell’Inter, ha condiviso con entusiasmo il suo entusiasmo e la sua motivazione: «Quando il mio agente mi ha detto che erano interessati, non ho avuto più dubbi». La sua scelta di unirsi ai nerazzurri rappresenta un decisivo passo avanti nella sua carriera, portandolo a vivere un’esperienza che promette di cambiare tutto. Ma cosa ha colpito davvero il suo cuore? Ecco cosa lo ha convinto a scegliere l’Inter.

Le parole di Petar Susic, nuovo rinforzo dell’Inter: «Quando il mio agente mi ha detto che erano interessati non ho avuto più dubbi» Petar Sucic, nuovo rinforzo dell’Inter, ha parlato a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del nerazzurro. SUCIC COME SI STA ALL’INTER – «Benissimo, il cambiamento di vita e di carriera è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Susic si presenta: «Essere qui mi ha cambiato tutto, ecco cosa mi ha convinto di Chivu»

In questa notizia si parla di: inter - susic - presenta - essere

Sucic si presenta all’Inter: «Contento di essere in uno dei club più importanti d’Europa. Le mie caratteristiche…» - Petar Sucic si presenta ai nostri occhi con entusiasmo e determinazione, felice di aver scelto uno dei club più prestigiosi d’Europa.

Torna in campo l'Inter dopo aver perso la finale di Uefa Champions League contro il PSG. Il nuovo tecnico Chivu sembra essere intenzionato a buttare nella mischia dal primo minuto l'ultimo arrivato Susic. Per i messicani del Mont Vai su Facebook

Mondiale per Club, l'Inter accelera sul mercato: dopo Susic piazzato un colpo da 23 milioni; Chi è Petar Sucic, nuovo acquisto dell'Inter; L'Inter vuole chiudere Sucic a gennaio per azzerare i rischi. Calciatore in pugno, operazione targata Oaktree.

Inter: no per Suarez, subito Susic - Come conferma al quotidiano spagnolo Estadio Deportivo il ds dell'Hajduk: "Susic è a un passo dalla firma con l'Inter, questo è tutto quello che posso dire sull'argomento. Segnala calciomercato.com

L’Inter presenta la sua quarta maglia (che rischia di non essere mai indossata in campo) - È una divisa particolare, che si ispira agli anni ‘90 e che presenta una grafica ... Secondo corriere.it