Inter Sucic | Mi volevano altri club italiani che derby con Modric

Petar Sucic, talento croato classe 2003, sta facendo parlare di sé nel mondo del calcio. Dopo il suo approdo alla Dinamo Zagabria e le ambizioni crescenti, si vocifera di un possibile futuro in Italia, con l’Inter come prima scelta. Il giovane centrocampista sembra pronto a lasciare il segno, ma quali club italiani potrebbero contendersi il suo talento? Scopriamo insieme le ultime novità sul suo percorso e le potenziali sfide nel nostro campionato.

Petar Sucic vuole prendersi l`Inter. Il centrocampista croato classe 2003, arrivato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - inter - sucic - volevano

Sucic non basta alla Dinamo Zagabria, ma segna ed è pronto per l'Inter. L'agente: "Diventerà il capitano" - Petar Sucic si è messo in mostra con un gol decisivo nella vittoria della Dinamo Zagabria, dimostrando di essere pronto per la sfida contro l'Inter.

Sky - Inter, il nuovo allenatore scelto è Cristian Chivu Vai su Facebook

Inter, Sucic: Mi volevano altre squadre italiane, felice di lavorare con Chivu; Bicanic: Sucic, tutto è partito da una telefonata ad Ausilio. E' un Brozovic 'digitale', diventerà...; Bicanic: “Inter-Sucic, vi racconto la trattativa e cosa dissi ad Ausilio. Titolare in 7'! Marotta…”.

Inter, Sucic: "Mi volevano altri club italiani, che derby con Modric" - Il centrocampista croato classe 2003, arrivato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, ha dichiarato in un`intervista. Scrive calciomercato.com

Sucic: “Mi volevano altri club in A, ho voluto fortemente l’Inter. Lautaro mi aiuta, Chivu…” - Il nuovo arrivato nel centrocampo dell'Inter Sucic ha parlato della sua nuova avventura in nerazzurro a La Gazzetta ... Segnala fcinter1908.it