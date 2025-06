Inter Sucic | Il derby con Modric? Sarà unico

Petar Sucic, giovane talento croato dell’Inter, si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile nel derby contro Modric. A soli 21 anni, il centrocampista promette scintille e ricorda quanto sia emozionante giocare contro uno dei più grandi campioni del calcio. L’avventura nerazzurra si tinge di entusiasmo e sfide epiche: il derby con Modric sarà, senza dubbio, un appuntamento unico che resterà nella storia.

Petar Sucic, la promessa dell’Inter: “Il derby con Modric? Sarà unico” Petar Sucic, il nuovo gioiello croato dell’Inter, si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, svelando il suo entusiasmo per l’avventura nerazzurra. A 21 anni, il centrocampista, arrivato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più bonus, è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Sucic: “Il derby con Modric? Sarà unico.”

