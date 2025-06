Inter si lavora alle cessioni! Due giovani per un tesoretto – Sky

L’Inter dimostra di saper muovere le pedine anche sul fronte delle cessioni, puntando a rafforzare il bilancio e a pianificare il futuro. Con due giovani talenti pronti a lasciare Milano, la società nerazzurra potrebbe incassare circa 22 milioni di euro, aprendo nuovi orizzonti per i prossimi acquisti e strategie. Scopriamo insieme i dettagli di questa mossa strategica e cosa significa per il club.

Come spiegato nel corso del punto mercato su Sky Sport, l’Inter continua a lavorare anche sul mercato in uscita e non solo in entrata. Con due nomi importanti in agenda. USCITE – Non solo entrate: l’ Inter muove passi importanti anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri potrebbero incassare circa 22 milioni di euro dalla cessione di due giovani talenti: Sebastiano Esposito e Aleksandar Stankovic. Due operazioni che, se concluse, permetterebbero all’Inter di fare cassa e pianificare con più margine le prossime mosse in entrata. Inter, non solo entrate! I nomi in uscita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, si lavora alle cessioni! Due giovani per un tesoretto – Sky

