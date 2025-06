Inter senti Lukaku | Noi più forti dei nerazzurri

Romelu Lukaku torna a far parlare di sé, rivendicando con orgoglio la supremazia dei nerazzurri rispetto alle altre contendenti. In un’intervista sincera e appassionata, l’attaccante belga mette a confronto le differenze tra Napoli e Inter, sottolineando la forza della squadra di Conte. Un duello di personalità e prestazioni che promette di tenere alta la tensione fino alla fine della lotta scudetto. La posta in gioco è davvero alta, e Lukaku non ha dubbi: noi siamo più forti.

Romelu Lukaku torna a parlare: in risposta durante un’ intervista a VTM NIEUWS e HLN, l’ex attaccante nerazzurro si è espresso sulle differenze tra Napoli e Inter. L’attaccante dei partenopei ha parlato dell’ultimo scudetto e ha paragonato la squadra di Conte ai suoi ex compagni. LA LOTTA SCUDETTO – Romelu Lukaku, ancora L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, senti Lukaku: “Noi più forti dei nerazzurri”

In questa notizia si parla di: lukaku - inter - senti - forti

Inter, senti Chivu: “siamo una delle squadre più forti d’Europa” - Con l’entusiasmo alle stelle e il sogno di conquistare il mondo, l’Inter si prepara con determinazione al debutto al Mondiale per Club.

Attenta Inter, sale il pressing del Napoli su Hojlund ? L’Inter non è il solo club che sta cercando di riportare in Serie A Rasmus Hojlund. Sulle tracce dell’attaccante del Manchester United, infatti, c’è anche il Napoli, alla ricerca di un altro centravanti che Vai su Facebook

Lukaku, gigante buono: Avrei voluto incontrare Kobe, Mandela e il rapper Tupac; Inter, senti Dzeko: Dobbiamo accelerare; A Lukaku il premio “Giacinto Facchetti - Il bello del calcio”.

Pagina 2 | Lukaku sferza l'Inter: "Li abbiamo dominati, loro perdono a Roma e Conte ci dice 'Ragazzi, ci siamo'" - L'attaccante belga ripercorre il testa a testa contro la sua ex squadra: "Pareggiamo, ma lì ho capito che saremmo diventati campioni" ... Secondo tuttosport.com

Lukaku sferza l'Inter: "Li abbiamo dominati, loro perdono a Roma e Conte ci dice 'Ragazzi, ci siamo'" - L'attaccante belga ripercorre il testa a testa contro la sua ex squadra: "Pareggiamo, ma lì ho capito che saremmo diventati campioni" ... Da tuttosport.com