Inter-River Plate Thuram si avvicina al rientro insieme ad un altro

L’attesa cresce per Inter-River Plate, la sfida più attesa del girone E del Mondiale per Club. Con Marcus Thuram che si avvicina al rientro insieme a un altro big, i tifosi sperano in una svolta decisiva. Denzel Dumfries è già pronto a scendere in campo, portando energia e determinazione. La notte tra mercoledì e giovedì promette emozioni indimenticabili: la partita potrebbe riscrivere le sorti del gruppo e regalare grandi sorprese.

Verso Inter-River Plate, terza partita del girone E del Mondiale per Club. Marcus Thuram, ancora a zero presenze in questo competizione, potrebbe rientrare contro gli argentini, al pari di un altro giocatore. Di sicuro ci sarà Denzel Dumfries. BUONE NOTIZIE DALL’INFERMERIA – Inter-River Plate si avvicina. La partita più bella e prestigiosa del girone E del Mondiale per Club si terrà nella notte tra mercoledì e giovedì 26 alle 3 italiane. I nerazzurri, grazie alla vittoria sull’Urawa Red Diamonds, si sono rilanciati nel torneo e adesso basta un punto per strappare il pass verso gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, Thuram si avvicina al rientro insieme ad un altro

Real Madrid, accordo trovato con il River Plate per l'arrivo di Mastantuono. Cosa cambia per l'Inter - Il calcio internazionale si infiamma: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il River Plate per l’acquisto di Franco Mastantuono, una mossa che scuote anche i piani dell’Inter.

