Il match tra Inter e River Plate, in programma giovedì 26 giugno alle 03:00 italiane allo Stadio Lumen Field, promette emozioni e sfide avvincenti. La FIFA ha scelto come arbitro il talentuoso uzbeko Ilgiz Tantashev, pronto a dirigere questa importante sfida del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio, che si prepara a vivere un duello tra grandi squadre sotto la guida dell’arbitro designato.

Inter-River Plate si giocherà giovedì 26 giugno alle ore 03 italiane allo Stadio Lumen Field: la FIFA ha reso noto l'arbitro, che sarà l'uzbeko Ilgiz Tantashev. Questa la designazione per la terza partita dei nerazzurri nella competizione che si gioca negli USA. ARBITRO INTER-RIVER PLATE (giovedì 26 giugno ore 03.00 italiane): terza partita del girone E del Mondiale per Club. ARBITRO: Tantashev (Uzbekistan) ASSISTENTI ARBITRALI: Tspanko (Uzbekistan) – Gaynullin (Uzbekistan) QUARTO UOMO: Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda) VAR: in aggiornamento AVAR: in aggiornamento

#Mondiale2025 17 Giugno 2025 River Plate-Urawa 3-1 Inter avvisata: il River Plate usa la testa, ne segna tre e ridimensiona l'Urawa Colidio, Driussi, Meza: tutte le reti arrivano su gioco aereo per gli argentini nel girone di Lautaro e compagni. Di Matsuo su rig Vai su Facebook

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il River, 0-0 del Dortmund; Inter-River Plate, Tantashev l’arbitro della partita: la designazione.

