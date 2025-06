Inter River Plate streaming live e diretta tv | dove vedere il match del Mondiale per Club

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un attimo del grande match tra Inter e River Plate, scopri dove seguire in streaming live e in diretta TV questa sfida imperdibile del Mondiale per Club 2025. La partita, in programma a Seattle giovedì 26 giugno alle ore 03:00, promette emozioni da cardiopalma e potrebbe essere la seconda vittoria di Cristian Chivu alla guida dei nerazzurri. Non lasciartela sfuggire!

, in programma mercoledì notte a Seattle. Sta per arrivare il ritorno in campo dell’ Inter  nel Mondiale per Club  2025: giovedì 26 giugno alle ore 03:00 al Lumen Field di Seattle i nerazzurri  affronteranno il River Plate  per la terza giornata della competizione. La partita potrebbe segnare la seconda vittoria di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. DOVE VEDERE INTER RIVER PLATE – Inter River Plate, terza giornata del Mondiale per Club, si disputerĂ giovedì 26 giugno alle 03:00. Il match sarĂ trasmesso in streaming gratuito su DAZN e in chiaro su Italia 1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter River Plate streaming live e diretta tv: dove vedere il match del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: river - plate - streaming - diretta

River Plate-Urawa Red Diamonds: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Preparati a vivere un’emozionante sfida tra River Plate e Urawa Red Diamonds, due club di fama mondiale pronti a contendersi il primo posto nella fase a gironi del Mondiale per Club.

Partite Oggi 22 Giugno: River Plate-Monterrey, Juventus-Wydad Casablanca, Germania-Italia, Orari Streaming e Canali TV Online https://calcioin.it/partite-streaming-oggi-orari-canali-tv-online-31140 Ecco dove poter seguire in diretta tv e streaming le partite di Vai su Facebook

DIRETTA ONLINE - Mondiale per Club, River Plate-Monterrey: live report, formazioni e dettagli https://ift.tt/qygvBwL Vai su X

Dove vedere Inter-River Plate in diretta tv e streaming?; River Plate Monterrey in streaming gratis? Guarda la partita in diretta; Dove vedere Inter-River Plate: diretta TV e streaming del match.

Dove vedere Inter-River Plate: diretta TV e streaming del match - Il match potrà essere seguito non solo in tv, ma anche in streaming tramite la piattaforma Mediaset ... passioneinter.com scrive

Mondiale per Club, Inter-River Plate anche in chiaro in tv: il canale e l’orario - River Plate sarà trasmessa anche in chiaro in tv: ecco su che canale e a che ora vedere la partita del Mondiale per Club ... Come scrive fcinter1908.it