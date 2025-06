Inter-River Plate probabili formazioni | Dumfries recuperato fiducia a Mkhitaryan sin dall’avvio

L’Inter si prepara a una sfida cruciale contro il River Plate, con Dumfries ormai in recupero e Mkhitaryan che ha ritrovato fiducia fin dall’inizio. Dopo la rimonta vittoriosa contro gli Urawa Red Diamonds, i nerazzurri sono a un passo dalla qualificazione al secondo turno del Mondiale per Club, ma niente è ancora certo. La partita di giovedì 26 giugno alle 3 di notte a Seattle potrebbe decidere tutto: per l’Inter, un pareggio potrebbe bastare, ma l’obiettivo resta la vittoria.

Dopo la vittoria in rimonta con gli Urawa Red Diamonds, la qualificazione al secondo turno del Mondiale per Club è vicina. Vicina, ma non ancora sicura. L ‘Inter si gioca tutto nella sfida che la vedrà opposta giovedì 26 giugno alle tre di notte ora italiana al Lumen Field di Seattle agli argentini del River Plate. Alla pattuglia di Cristian Chivu potrebbe anche bastare un pareggio ma, è il concetto che si respira nell’ambiente nerazzurro, meglio sarebbe incartare in confezione regalo la posta piena. Qui Inter, gli ultimi aggiornamenti. A mettere a Chivu il sorriso sulle labbra è il recupero di Denzel Dumfries, prezioso nella sua attività propulsiva di distribuzione del gioco sia collocato in difesa sia spostato in avanti all’altezza del centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - probabili

Inter River Plate, le probabili scelte di Chivu: cosa filtra sui recuperi, si va verso tre esordi - L’attesa cresce per la battaglia tra Inter e River Plate, un match che potrebbe regalare tre esordi stagionali ai nerazzurri di Cristian Chivu.

Pareggio tra River Plate e Monterrey: come cambia la classifica nel girone dell'Inter? Il quadro https://tinyurl.com/ysee8u8t Vai su Facebook

Inter-River Plate: probabili formazioni, statistiche, data e orario, dove vederla in TV e streaming, tutte le informazioni utili; Inter-Urawa formazioni ufficiali: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Calhanoglu, Frattesi, Bisseck, Zielinski e Sebastiano Esposito; Inter-Urawa Reds al Mondiale per Club. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Inter River Plate, le probabili scelte di Chivu: cosa filtra sui recuperi, si va verso tre esordi - Inter River Plate, le ultime sulla probabile formazione scelta da Cristian Chivu per la decisiva sfida del Mondiale per Club La sfida tra Inter e River Plate al Mondiale per Club potrebbe segnare l’es ... Come scrive informazione.it

Probabili formazioni Inter-River Plate: Pio Esposito dal 1' - River Plate l’ultima gara della fase a gironi del Mondiale per Club per la formazione di Cristian Chivu. Si legge su passioneinter.com