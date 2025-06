Inter-River Plate per chiudere la questione gironi | un solo precedente non ufficiale

Un precedente non ufficiale tra Inter e River Plate alimenta le aspettative per questa sfida cruciale. Dopo aver battuto gli Urawa Red Diamonds e pareggiato con il Monterrey, i nerazzurri sono pronti a mettere in gioco tutto contro i sudamericani. Mercoledì 25 giugno alle 18:00 locali, al Lumen Field di Seattle, si deciderà il destino del Gruppo E, un match che potrebbe segnare il cammino verso la gloria mondiale.

Dopo la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds e il pareggio all’esordio con il Monterrey, l’Inter si prepara alla sfida decisiva del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. I nerazzurri affronteranno il River Plate mercoledì 25 giugno alle ore 18:00 locali al Lumen Field di Seattle (le 3:00 del mattino del 26 giugno in Italia), in un match che metterà in palio il passaggio alla fase a eliminazione diretta della competizione. UN PRECEDENTE – Un pareggio basterebbe all’ Inter per qualificarsi agli ottavi, ma significherebbe chiudere al secondo posto dietro proprio agli argentini, in virtù della miglior differenza reti del River Plate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate per chiudere la questione gironi: un solo precedente (non ufficiale)

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - chiudere

Real Madrid, accordo trovato con il River Plate per l'arrivo di Mastantuono. Cosa cambia per l'Inter - Il calcio internazionale si infiamma: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il River Plate per l’acquisto di Franco Mastantuono, una mossa che scuote anche i piani dell’Inter.

Il River Plate approfitta del pareggio dell’Inter e si prende la testa solitaria del girone dopo la prima partita: i nerazzurri torneranno in campo sabato alle 21 CET contro gli Urawa Red Diamonds Vai su Facebook

Focus avversario: il River Plate; River Plate, Montiel: Con l'Inter per vincere. Le sudamericane hanno qualcosa in più; Mondiale per club: River Plate-Monterrey senza gol, Fluminense ok.

River Plate, Montiel: "Con l'Inter per vincere. Le sudamericane hanno qualcosa in più" - Dopo il pareggio con il Monterrey, il River Plate cercherà di chiudere il girone E del Mondiale per Club con una vittoria sull'Inter. Secondo msn.com

Inter-River Plate, esordio dal 1': Chivu ha deciso - Dopo il successo all’esordio nel Mondiale per Club, Cristian Chivu guarda già alla prossima, decisiva sfida contro il River Plate. Segnala spaziointer.it