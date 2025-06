Inter River Plate nessun precedente ufficiale tra le due squadre | l’unica amichevole nel 1961

Inter River Plate: un incontro storico che scrive un nuovo capitolo nel calcio internazionale. Con nessun precedente ufficiale tra le due squadre, l’attesissima sfida del 26 giugno segna la prima volta in assoluto che Nerazzurri e Millionarios si affrontano. Un appuntamento da non perdere, che promette emozioni e sorprese. In generale, le due squadre si sono affrontate in appena...

Inter River Plate, giovedì 26 giugno i nerazzurri chiuderanno la loro fase a gironi del Mondiale per Club contro gli argentini: il precedente. Anche quella tra Inter e River Plate sarà una sfida inedita a livello internazionale. Nerazzurri e Millionarios, infatti, non si sono mai incontrati nella loro storia in gare ufficiali e la sfida del 26 giugno sarà la prima in assoluto. In generale, le due squadre si sono affrontate in appena un’occasione, il tutto è avvenuto quasi 65 anni fa! Nel lontano 1961, infatti, a Milano venne disputato un torneo amichevole per celebrare l’Unità d’Italia e, oltre a Milan e Inter, vennero invitate anche Juventus, Napoli, Roma, Racing Parigi, Santos, Sparta Praga e, appunto, River Plate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter River Plate, nessun precedente ufficiale tra le due squadre: l’unica amichevole nel 1961

Inter-River Plate per chiudere la questione gironi: un solo precedente (non ufficiale) - Un precedente non ufficiale tra Inter e River Plate alimenta le aspettative per questa sfida cruciale.

