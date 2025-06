Inter-River Plate Gallardo ne recupera uno! Novità per gli argentini

Il River Plate si prepara a sorprendere ancora, recuperando una pedina fondamentale per affrontare l'Inter in una sfida decisiva. A pochi giorni dal confronto mondiale negli Stati Uniti, la squadra argentina si presenta al massimo delle forze, determinata a conquistare un passaggio agli ottavi del Mondiale per Club. La notte tra mercoledì e giovedì si preannuncia infuocata, con entrambe le contendenti pronte a dare il tutto per tutto. Il River arriva...

A pochi giorni dalla delicata sfida tra Inter e River Plate negli Stati Uniti, gli argentini recuperano una pedina importante. GARA – Inter-River Plate sarĂ una sfida decisiva in chiave qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Il match, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì (ore 3 italiane), si preannuncia teso e combattuto, con entrambe le squadre chiamate a dare il massimo nell'ultima giornata del girone. Il River arriva all'appuntamento in emergenza, come sottolineato anche da Marcelo Gallardo dopo il pareggio a reti bianche contro il Monterrey. Tra squalifiche pesanti (fuori Enzo PĂ©rez, Galoppo e Castaño) e l'infortunio di Driussi, la formazione argentina è apparsa in difficoltĂ .

