Inter-River Plate Chivu tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2! Probabile formazione

L’attesa per l’affascinante sfida tra Inter e River Plate si fa sempre più intensa, con il calcio mondiale che punta lo sguardo su Seattle. Il match, valido per la terza giornata del Mondiale per Club, potrebbe essere deciso da una delle due formazioni che Cristian Chivu schiererà in campo. Le scelte tattiche di Chivu, tra il modulo 3-4-2-1 e il 3-5-2, saranno decisive per determinare le sorti di questo incontro cruciale. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le strategie che potrebbero fare la differenza.

Inter-River Plate si disputerà giovedì 26 giugno alle ore 3 allo Stadio Lumen Field di Seattle: di seguito la probabile formazione di Cristian Chivu. LA SFIDA – Inter-River Plate è un match valido per la terza e ultima giornata del Girone E del Mondiale per Club. La formazione nerazzurra si presenta al match con la consapevolezza che solo attraverso una vittoria potrà conseguire il primo posto nel gruppo. Con un pareggio, invece, ci si garantirebbe l’accesso agli ottavi della competizione internazionale, ma da secondi. L’obiettivo minimo è quest’ultimo, ma vincere aiuterebbe anche nell’acquisizione di quelle consapevolezze di cui l’Inter ha estremo bisogno dopo il periodo difficile vissuto nel post-Monaco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, Chivu tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2! Probabile formazione

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - chivu

Infortunati Inter, Chivu in piena emergenza: ecco chi recupera l’allenatore nerazzurri in vista del match con il River Plate - L'Inter si trova a dover affrontare una vera e propria emergenza in vista della sfida contro il River Plate, con diversi infortunati che complicano la gestione della squadra.

Per la sfida contro il #RiverPlate, Cristian #Chivu è pronto a fare affidamento su un calciatore fondamentale per l'#Inter. - X Vai su X

, ì ì ? L’Inter di Chivu non va oltre il pari contro il Monterrey ed entrambe si piazzano dietro al River Plate in classifica, al termine della prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Capitan Lautaro risponde al gol del M Vai su Facebook

L'Inter contro il River Plate nella sfida decisiva: Chivu recupera Dumfries, le condizioni di Thuram e le ultime verso il match; Inter, Chivu sorride: recuperato Dumfries per il River Plate; Inter: Chivu ritrova Dumfries per il River, vicini anche i rientri di Thuram e Frattesi.

Inter: Chivu ritrova Dumfries per il River, vicini anche i rientri di Thuram e Frattesi - L'olandese sara a disposizione per l'ultima sfida del Gruppo E, migliorano anche le condizioni del centrocampista azzurro e dell'attaccante francese ... Secondo msn.com

Inter River Plate, Chivu esulta: un big torna a disposizione! Quei due titolari invece… - Inter River Plate è in arrivo e arrivano buone notizie anche per Cr ... Segnala informazione.it